Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан

«Убежден, до тех пор, пока в России не отлажена вся лекарственная цепочка от производителей до пациента, пока не доказано, что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным, нельзя вводить тотальные ограничения. Да, нужно развивать российскую фармакологию, но без ущерба для граждан. Поэтому я призываю правительство еще раз проанализировать складывающуюся ситуацию и предусмотреть исключения для тех препаратов, у которых нет полноценных российских аналогов», — сказал Миронов агентству.