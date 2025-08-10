Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил правительству ввести исключения из правила «второй лишний» при госзакупках лекарств.
Ранее в Минпромторге сообщили, что цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена. Внедрение механизма «второй лишний» предусмотрено на лекарственные препараты, включенные в перечень стратегически значимых лекарственных средств, все стадии производства которых осуществляются на территории ЕАЭС. Он будет применяться в связке с автоматизированной системой прослеживаемости лекарственных средств, пояснили в ведомстве.
«Убежден, до тех пор, пока в России не отлажена вся лекарственная цепочка от производителей до пациента, пока не доказано, что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным, нельзя вводить тотальные ограничения. Да, нужно развивать российскую фармакологию, но без ущерба для граждан. Поэтому я призываю правительство еще раз проанализировать складывающуюся ситуацию и предусмотреть исключения для тех препаратов, у которых нет полноценных российских аналогов», — сказал Миронов агентству.
По его словам, с первого сентября 2025 года при госзакупках целого ряда препаратов преимущества будут отдаваться только российским производителям полного цикла, а иностранные препараты при наличии российского аналога закупаться не будут.
«Замена одних препаратов другими, пусть даже близкими по составу — всегда непростой, а порой и болезненный процесс для пациентов. Он осложняется нерасторопностью чиновников, которые отвечают за своевременную закупку и доставку лекарств. В итоги люди зачастую вынуждены тратить свои деньги на покупку критически важных препаратов. Это недопустимо», — считает политик.
В связи с этим он просит кабмин и Минздрав прислушаться к мнению сообществ пациентов, которые прямо указывают на возможные проблемы в связи с предстоящим вступлением в полную силу правила «второй лишний».