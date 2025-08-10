В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, которыми кошка может заразить хозяина

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие болезни могут передать больные кошки человеку. Как цитируют ведомство РИА Новости, этот вид животных оказался самым популярным среди домашних питомцев, которые параллельно с этим могут быть опасны для людей. Они, к примеру, могут передать своему хозяину бешенство, стригущий лишай, лямблиоз, фелиноз, токсоплазмоз и многое другое.
«Это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины», — отмечают представители Роспотребнадзора.
В ведомстве просят россиян следовать простым мерам безопасности, к примеру, мыть руки после контакта с кошками, убирать их лотки в перчатках, регулярно прививать домашних питомцев от бешенства, использовать средства защиты от блох и клещей, а также избегать контакта своих любимцев с бесхозными животными или грызунами.
Как KP.RU писал ранее, ветеринары бьют тревогу: кошки могут стать жертвами птичьего гриппа, который способен привести к гибели животного. Болезнь проявляется резким повышением температуры, рвотой, потерей аппетита и подавленным состоянием.