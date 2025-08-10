В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, которыми кошка может заразить хозяина

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие болезни могут передать больные кошки человеку. Как цитируют ведомство РИА Новости, этот вид животных оказался самым популярным среди домашних питомцев, которые параллельно с этим могут быть опасны для людей. Они, к примеру, могут передать своему хозяину бешенство, стригущий лишай, лямблиоз, фелиноз, токсоплазмоз и многое другое.