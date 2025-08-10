Биолог Лукашев сказал, может ли вирус Чикунгунья распространиться в РФ

«Для формирования очага нужно, чтобы сначала приехал больной, его укусил комар. Дальше в нем должна пройти инкубация вируса. А это возможно только в небольшую часть года, а затем комар должен уже укусить другого человека. Соответственно, такое должно пройти несколько раз. Поэтому теоретически возможно, но на практике очень низкие шансы. То есть комар, который укусил больного, не сразу становится заразным, так как вирус должен размножиться. А этот процесс не быстрый. В отличии от стран, где такие комары активны в течение всего года, у нас они живут только определенный отрезок времени», — сказал собеседник издания.