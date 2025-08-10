Биолог Лукашев сказал, может ли вирус Чикунгунья распространиться в РФ

Теоретически в России могут появиться очаги вируса чикунгунья, однако на практике такая возможность очень мала, поскольку вирус не успеет размножиться в самом комаре. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского Университета Александр Лукашев.
«Для формирования очага нужно, чтобы сначала приехал больной, его укусил комар. Дальше в нем должна пройти инкубация вируса. А это возможно только в небольшую часть года, а затем комар должен уже укусить другого человека. Соответственно, такое должно пройти несколько раз. Поэтому теоретически возможно, но на практике очень низкие шансы. То есть комар, который укусил больного, не сразу становится заразным, так как вирус должен размножиться. А этот процесс не быстрый. В отличии от стран, где такие комары активны в течение всего года, у нас они живут только определенный отрезок времени», — сказал собеседник издания.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев сообщал aif.ru, что вирус чикунгунья, стремительно распространяющийся в Китае, в переводе на русский язык обозначает «быть согнутым», поскольку поражает суставы заразившегося человека.
До этого стало известно, что на фоне распространения вируса чикунгунья власти Китая задействовали меры, напоминающие практики, которые были при пандемии COVID-19.