Девелоперы в День строителя назвали профессии, которые исчезнут со строек

При этом, как обратила внимание Клиновая, Россия пока не поспевает в тренде на сокращение ряда специалистов за мировом рынком. «Так, в некоторых странах меньшей популярностью пользуются каменщики, монтажники, маляры, штукатуры, и на смену им приходят роботы. При этом внедрение подобных технологий в России находится только на начальном этапе», — рассказала она, отметив, что при резком изменении вектора массового строительства в сторону автоматизации эти профессии смогут сохраниться в ИЖС.