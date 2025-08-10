Девелоперы в День строителя назвали профессии, которые исчезнут со строек

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Некоторые профессии в стройотрасли в течение пяти-десяти лет могут полностью или частично исчезнуть, рассказали РИА Недвижимость девелоперы, опрошенные в преддверии Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
Под угрозой исчезновения.
В России в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 миллионов человек, такую оценку в конце 2024 года давал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Причем некоторые профессии, по словам экспертов, находятся под угрозой исчезновения.
«Автоматизация и цифровизация активно вытесняют профессии, связанные с тяжелым ручным трудом. В первую очередь это разнорабочие», — рассказала гендиректор Villagio Estate Светлана Клиновая.
Уже исчезла профессия чертежников, их заменили архитекторы и конструкторы, использующие специализированное программное обеспечение вместо подрамников и рейсшин, напомнила руководитель отдела управления персоналом Archplay Development Дарья Кузнецова.
В связи с широким распространением модульных и префаб-технологий снижается необходимость в каменщиках и монолитчиках. «Все больше конструкций создаются на заводах и лишь монтируются на площадке. Это сокращает объем ручного труда и снижает потребность в таких профессиях», — рассказал исполнительный директор «Мармакс» Павел Бушков, добавив, в случае с отделкой механизированные штукатурки и стяжки вытесняют маляров и штукатуров.
Директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет» Александра Горчакова ожидает, что в ближайшие пять-десять лет в связи с ростом автоматизации и внедрением робототехники в строительные процессы возможно сокращение штукатуров, маляров, грузчиков, плиточников. Уже в среднесрочной перспективе до 10−15% низкоквалифицированных рабочих смогут заменить роботы-укладчики, роботы-штукатуры, считает директор HR-департамента Glorax Наталья Лешина. Кроме того, замену могут найти и профессиям, сопровождающим стройотрасль. На место операторов колл-центров уже сейчас приходят чат-боты, рассказала Горчакова.
Под угрозой и геодезисты, так как их функции все чаще выполняют дроны и спутниковые системы, быстрее обрабатывающие данные, подчеркнула директор по персоналу ГК «Точно» Маргарита Вдовина.
При этом, как обратила внимание Клиновая, Россия пока не поспевает в тренде на сокращение ряда специалистов за мировом рынком. «Так, в некоторых странах меньшей популярностью пользуются каменщики, монтажники, маляры, штукатуры, и на смену им приходят роботы. При этом внедрение подобных технологий в России находится только на начальном этапе», — рассказала она, отметив, что при резком изменении вектора массового строительства в сторону автоматизации эти профессии смогут сохраниться в ИЖС.
Профессии будущего.
Параллельно с исчезновением старых специальностей возникают новые, более технологичные. Например, требующие гибридных компетенций: знания цифровых инструментов BIM, AutoCAD, Revit, Rhino, основ робототехники, работы с БПЛА, принципов устойчивого проектирования и аналитики больших данных, рассказала Вдовина. «Уже сейчас наблюдается острый дефицит таких специалистов, он составляет от 20% до 40%, спрос растет двузначными темпами ежегодно», — уточнила она.
По ее словам, на первый план выходят операторы дронов и строительных роботов, BIM-координаторы или цифровые прорабы (BIM — Building Information Model), отвечающие за точность проектных моделей и их соответствие реальному строительству.
Перспективным направлением становится 3D-печать зданий. «Уже сегодня печатают бетонные дома, а значит, растет спрос на инженеров, разбирающихся в технологиях и ПО», — отметил коммерческий директор Dars Дмитрий Софронов.
Еще возникает потребность в специалистах, умеющих работать, например, с самовосстанавливающимся бетоном и фасадами с солнечными панелями. «Управление зданиями тоже переходит в цифру: менеджеры виртуальных двойников оптимизируют эксплуатацию объектов через их цифровые копии», — добавил он.
Кузнецова отметила важность ESG-специалистов, которые отвечают за бережное использование как человеческих, так и природных ресурсов, а также тех, кто помогает создавать «умные дома». Еще появляются эксперты по энергосбережению, ИИ-архитекторы, специалисты по редевелопменту, добавила заместитель коммерческого директора Dogma Мария Могилевцева-Головина.
Быстрое развитие технологий и цифровых инструментов в будущем будет подталкивать работников стройотрасли переучиваться, либо возрастут обязательные требования к уже существующим специальностям. «Так, инженер должен будет обладать навыками лазерного сканирования, а прораб на стройке — управления робототехникой», — прогнозирует Кузнецова.
По мнению Вдовиной, в России в ближайшие пять-десять лет с необходимостью переобучения или смены профессии столкнутся около 20% специалистов, занятых в отрасли, что составляет около 1 миллиона человек. В Москве это может затронуть более 50 тысяч специалистов, заключила Могилевцева-Головина.