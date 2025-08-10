«Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на всё, чтобы продлить конфликт», — написал журналист на своей странице в соцсети X*.