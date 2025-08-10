Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз: приближение мира пугает Украину и Британию

На Украине и в Британии началась паника.

Источник: Аргументы и факты

Приближение мира на Украине наводит страх на Киев и Британию, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он подчеркнул, что на Украине и в Британии началась паника. Журналист отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.

«Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на всё, чтобы продлить конфликт», — написал журналист на своей странице в соцсети X*.

По его словам, Украина и британская сторона способны на любую провокацию. Они готовы предотвратить заключение мирного соглашения даже на невыгодных для себя условиях.

Ранее Боуз заявил, что Зеленский окончательно сошёл с ума из-за предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше