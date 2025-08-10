Приближение мира на Украине наводит страх на Киев и Британию, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он подчеркнул, что на Украине и в Британии началась паника. Журналист отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.
«Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на всё, чтобы продлить конфликт», — написал журналист на своей странице в соцсети X*.
По его словам, Украина и британская сторона способны на любую провокацию. Они готовы предотвратить заключение мирного соглашения даже на невыгодных для себя условиях.
Ранее Боуз заявил, что Зеленский окончательно сошёл с ума из-за предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.