«Видимо, бессмертная»: Бегунья Ермакова рассказала о потере сознания на финише дистанции

28-летняя легкоатлетка, установившая личный рекорд с результатом 30:42.15, подробно описала последние круги гонки. Она призналась, что за четыре круга до финиша уже понимала, что состояние ухудшается, ноги стали ватными и тяжёлыми. Однако мыслей остановиться не возникало.
«Не помню свой финиш, хотелось бы помнить. Рада, что добежала, живая. Видимо, бессмертная. Сейчас стою, радуюсь. Приходит осознание, когда финишировала, ничего не понимала. Добегала “на зубах”, думала, завершу дистанцию — уже круто. Сейчас уже всё в порядке, более-менее», — отметила спортсменка.
На ЧР в Казани было тяжело и Фёдору Иванову, который установил новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами. После забега у спортсмена резко подскочило давление до критических 180 на 120 и началась сильнейшая головная боль.