Почти везде дожди и местами +30. Погода 10 августа

Ветер днем — южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в дневные часы составит +22..+28°С, по югу Беларуси будет до +30°С.
Погода в регионах
Минск +24 .. +26. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь (вероятность осадков 80−90%), гроза.
Брест +28 .. +30. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь (вероятность осадков 80−90%), гроза.
Гродно +24 .. +26. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.
Витебск +23 .. +25. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Днем без осадков (вероятность дождя 5−10%), к вечеру возможен дождь (вероятность 30−40%), гроза.
Гомель +24 .. +26. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Без осадков.
Могилев +25 .. +27. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Без осадков (вероятность дождя 10−15%).