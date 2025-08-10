Ричмонд
Почти везде дожди и местами +30. Погода 10 августа

10 августа на большей части территории Беларуси, по данным Белгидромета, ожидаются дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +21°

Ветер днем — южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в дневные часы составит +22..+28°С, по югу Беларуси будет до +30°С.

Погода в регионах

Минск +24 .. +26. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь (вероятность осадков 80−90%), гроза.

Брест +28 .. +30. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь (вероятность осадков 80−90%), гроза.

Гродно +24 .. +26. Ветер переменный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%), гроза.

Витебск +23 .. +25. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Днем без осадков (вероятность дождя 5−10%), к вечеру возможен дождь (вероятность 30−40%), гроза.

Гомель +24 .. +26. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Могилев +25 .. +27. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Переменная облачность. Без осадков (вероятность дождя 10−15%).