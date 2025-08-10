Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кондрахин: лежать на диване в выходные можно не больше 1,5 часа

Специалист отметил, что особенно полезно в выходные больше двигаться людям с сидячей работой.

Источник: Аргументы и факты

Лежать на диване в выходные рекомендуется не больше 1,5 часа в день, сообщил в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Специалист посоветовал как можно больше двигаться тем людям, которые большую часть рабочей недели проводят сидя.

«Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и в воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение», — отметил он.

Врач добавил, что не стоит много времени в выходные проводить на диване и тем людям, работа которых связана с физическим трудом. Но им можно полежать на диване чуть дольше, чем всем остальным.

Ранее психолог Никишина объяснила, почему длинные выходные не заменят отпуск.