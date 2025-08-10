Врач Кондрахин: лежать на диване в выходные можно не больше 1,5 часа

Лежать на диване в выходные рекомендуется не больше 1,5 часа в день, сообщил в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Специалист посоветовал как можно больше двигаться тем людям, которые большую часть рабочей недели проводят сидя.
«Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и в воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение», — отметил он.
Врач добавил, что не стоит много времени в выходные проводить на диване и тем людям, работа которых связана с физическим трудом. Но им можно полежать на диване чуть дольше, чем всем остальным.
