Биолог Лукашев рассказал, как отличить переносящих чикунгунью комаров

«Это один из сотен видов комаров, который может переносить лихорадки. Второе, он лучше других видов адаптируется к холодам. Поэтому эти комары около 30 лет назад пришли в Южную Европу, где затем были вспышки Чикунгунья. Сейчас эти комары уже распространились по Центральной Европе и с каждым годом двигаются все дальше на север. Поэтому этот процесс происходит во всем мире — это общая проблема», — сказал собеседник издания.