Биолог Лукашев рассказал, как отличить переносящих чикунгунью комаров

Комары, которые переносят вирус чикунгунья, отличаются от обычных тем, что они более приспособлены к холодам. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского Университета Александр Лукашев.
«Это один из сотен видов комаров, который может переносить лихорадки. Второе, он лучше других видов адаптируется к холодам. Поэтому эти комары около 30 лет назад пришли в Южную Европу, где затем были вспышки Чикунгунья. Сейчас эти комары уже распространились по Центральной Европе и с каждым годом двигаются все дальше на север. Поэтому этот процесс происходит во всем мире — это общая проблема», — сказал собеседник издания.
Отмечается, что речь идет о желто-лихорадочных тигровых комарах Aedes albopictus. Эти членостоногие внешне отличаются чуть более яркой раскраской полосок, более жестким хитиновым покровом.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев сообщал aif.ru, что вирус чикунгунья, стремительно распространяющийся в Китае, в переводе на русский язык обозначает «быть согнутым», поскольку поражает суставы заразившегося человека.
До этого стало известно, что на фоне распространения вируса чикунгунья власти Китая задействовали меры, напоминающие практики, которые были при пандемии COVID-19.