Прием и отправка самолетов задержаны: ситуацию в аэропорту Калининграда контролировала прокуратура

Как KP.RU писал ранее, в минувшую пятницу, 8 августа, в период с 13:00 по 16:00 по московскому времени были введены аналогичные ограничения в аэропорту города Сочи. В результате чего в авиагавани было задержано 25 рейсов. Как отметили в пресс-службе аэропорта, их задержка превысила два часа.