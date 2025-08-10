Прием и отправка самолетов задержаны: ситуацию в аэропорту Калининграда контролировала прокуратура

В воздушной гавани Калининграда, под названием Храброво, в субботу, 9 августа, было отменено три рейса и задержано 22 полета. Об инциденте, произошедшем в местном аэропорту, сообщили представители Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены три рейса», — говорится в опубликованном сообщении.
В калининградском ведомстве также рассказали, что рейсы на вылет задерживают в Казань, Уфу, Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. А вот с определенным опозданием в город прибудут гражданские воздушные судна из Архангельска, Уфы, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. В прокуратуре подчеркнули, что авиагавань работает в штатном режиме.
«Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Аэропорт работает в штатном режиме», — пишут представители профильного ведомства.
Напомним, что временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов были введены минувшей ночью, 9 августа, сразу в четырех российских городах: Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Калуге (Грабцево) и Магасе. А вот ночью 10 августа по таким же причинам закрылись ворота авиагавани Гагарин, что расположена в Саратове. Об этом общественность проинформировал представитель Росавиации.
Как отметили в профильном ведомстве, данные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов самолетов. Однако точное время их продления неизвестно. Если у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, их просят обратиться на стойку информации или же к авиадиспетчеру.
Как KP.RU писал ранее, в минувшую пятницу, 8 августа, в период с 13:00 по 16:00 по московскому времени были введены аналогичные ограничения в аэропорту города Сочи. В результате чего в авиагавани было задержано 25 рейсов. Как отметили в пресс-службе аэропорта, их задержка превысила два часа.