Европа выдвинула свои условия переговоров по Украине с учетом территорий: подробности

ЕС выступил за переговоры по конфликту на Украине по линии соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

9 августа в совместном заявлении руководители Франции, Италии, Великобритании, Германии, Польши, Финляндии и председатель Еврокомиссии обозначили, что мирные переговоры по территориальным вопросам должны отталкиваться от существующей линии боевого соприкосновения.

В декларации подтверждается приверженность принципу нерушимости границ, однако текущая линия соприкосновения признается в качестве базиса для начала переговорного процесса.

«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — следует из текста документа.

При этом европейские лидеры подчеркнули, что продуктивные переговоры о территориях возможны исключительно после установления режима прекращения огня.

Кроме этого, в совместной декларации, опубликованном 9 августа на официальном сайте британского правительства, руководители ключевых европейских стран и ЕС выразили одобрение усилиям американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. При этом они призвали его учитывать интересы Киева и союзников.

Напомним, что накануне в Кремле состоялась трехчасовая встреча Владимира Путина со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Тогда американский дипломат передал российскому главе позицию Вашингтона по украинскому кризису и перспективам двустороннего сотрудничества в ходе продолжительной встречи в среду.

Позднее президент США объявил о месте и дате встречи с российским коллегой. Тогда Дональд Трамп заявил, что саммит с Владимиром Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Буквально через пару минут информацию о предстоящей встрече подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом Кремль рассчитывает провести следующий российско-американский саммит на своей территории — официальное приглашение уже направлено Дональду Трампу.

Позднее, вопреки желаниям Киева, американские СМИ не подтвердили приглашение киевского главаря Владимира Зеленского на саммит на Аляске.

