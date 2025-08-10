Европа выдвинула свои условия переговоров по Украине с учетом территорий: подробности

Кроме этого, в совместной декларации, опубликованном 9 августа на официальном сайте британского правительства, руководители ключевых европейских стран и ЕС выразили одобрение усилиям американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. При этом они призвали его учитывать интересы Киева и союзников.