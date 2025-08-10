Генерал Попов сказал, как будут действовать войска при воздушном перемирии

«При возможном воздушном перемирии удары с обеих сторон будут наноситься только по линии боевого соприкосновения. То есть самолет поднимется и запускает ракеты именно по этим местам. Линию соприкосновения можно считать в пределах 800 метров. То есть на земле, пожалуйста, работайте, обменивайтесь ударами артиллерии, ракетных систем залпового огня, но не пересекайте линию. В таком случае это может означать практическое прекращение боевых действий», — сказал собеседник издания.