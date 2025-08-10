Генерал Попов сказал, как будут действовать войска при воздушном перемирии

При возможном воздушном перемирии удары будут наноситься только по линии боевого соприкосновения, что может означать практическое прекращение боевых действий. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее стало известно, что рассматривается возможность объявления воздушного перемирия с Украиной в воздухе.
«При возможном воздушном перемирии удары с обеих сторон будут наноситься только по линии боевого соприкосновения. То есть самолет поднимется и запускает ракеты именно по этим местам. Линию соприкосновения можно считать в пределах 800 метров. То есть на земле, пожалуйста, работайте, обменивайтесь ударами артиллерии, ракетных систем залпового огня, но не пересекайте линию. В таком случае это может означать практическое прекращение боевых действий», — сказал собеседник издания.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва не против воздушного перемирия, но Киеву следует прекратить такие удары. Он выразил мнение, что соответствующая договоренность сторон стала бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования конфликта.