Врач Кондрахин раскрыл, чем опасны пассивные выходные

При сниженной физической активности кровь не насыщается кислородом в полной мере, поэтому человек не отдыхает качественно, сообщил в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Специалист призвал не лежать на диване в выходные людей с физически активной работой и тех, кто в течение рабочей недели больше сидит.
«Диван в выходные в любом случае не должен превращаться в кровать, где человек проводит весь день. Гиподинамия будет усугубляться, человек не отдохнет, потому что кровь не будет насыщаться кислородом», — отметил он.
По словам Кондрахина, лежание на диване в выходные чревато еще и тем, что так человек не восстановит силы перед работой.
«Кровь застаивается, а в понедельник снова идти на работу. И опять слабость, усталость», — добавил кардиолог.
