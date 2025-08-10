Средняя зарплата в Владивостоке превысила 120 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата работника организаций во Владивостоке в первом квартале 2025 года составила чуть больше 120 тысяч рублей. Такие данные приводит Приморскстат.
По сравнению с 2024 годом, сумма выросла на 15,6%. Реальная заработная плата составила 105,2% (январь-апрель 2025 к январю-апрелю 2024 года).
По данным статистики, численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-марте 2025 года составила 173,65 тыс. человек.
На учёте в службе занятости состоит 644 человека, из них признаны безработными 424 человека.
Вместе с тем, дефицит кадров по некоторым специальностям ещё сохраняется. Организации Владивостока разместили за три месяца 2025 года 15 тыс. вакансий. Не хватает врачей, фармацевтов, инженеров пусконаладочных работ (ПНР), токарей, фрезеровщиков, поваров, дворников и слесарей.
«Нехватка кадров в Приморье — серьёзный вызов для экономики региона. Хотя работодатели готовы предлагать конкурентные зарплаты», — отметила аналитик hh.ru Елена Соколова.