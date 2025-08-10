Средняя зарплата в Владивостоке превысила 120 тысяч рублей

Вместе с тем, дефицит кадров по некоторым специальностям ещё сохраняется. Организации Владивостока разместили за три месяца 2025 года 15 тыс. вакансий. Не хватает врачей, фармацевтов, инженеров пусконаладочных работ (ПНР), токарей, фрезеровщиков, поваров, дворников и слесарей.