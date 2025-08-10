Большинство челябинцев против собеседований с ИИ при трудоустройстве

На частичное использование ИИ согласны 43% опрошенных, а еще столько же категорически против такого подхода.
Готовы пройти собеседование с ИИ 13% горожан, 27% — скорее согласны. Среди аргументов — интерес к новым технологиям и стремление избежать субъективности человеческой оценки. Однако 23% респондентов категорически против, а 37% скорее не одобряют такой формат, считая его признаком неуважения со стороны работодателя.
Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ, а среди молодежи до 35 лет больше сторонников ограниченного применения технологий, чем среди старшего поколения. Респонденты с высшим образованием чаще поддерживают ИИ как помощника рекрутера, но не его полную замену. При этом их готовность к такому формату собеседований ниже, чем у людей со средним профессиональным образованием.