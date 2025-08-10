Стало известно, какое наследство оставил Иван Краско

Актер Иван Краско скончался 9 августа. Теперь сыновьям и дочерям придется поделить наследство своего многодетного отца.
Артист был четыре раза женат, стал отцом шестерых детей. В первом браке у него родилась дочь Галина, во втором — Андрей и Юлия. Третья жена Наталья Вяль родила ему сыновей Ивана и Федора. Еще у Краско есть внебрачная дочь Марина, которая живет в США.
Всем супругам после расставания актер оставлял внушительную часть совместно нажитого, включая квартиры и дорогостоящие подарки. В итоге сам он остался практически ни с чем. Последние годы Краско жил на даче в поселке Вартемяги под Петербургом.
Незадолго до смерти он оказался втянут в спор за этот дом. Артист даже нанимал адвоката и начинал составлять завещание, в котором предполагал разделить все, что у него есть, между детьми и своим директором Вячеславом Смородиновым. С последним он заключил договор ренты: помощь в обмен на право на имущество. Но бывшая жена Вяль настаивала, чтобы знаменитость переписал дом на нее и сыновей.
— Он при жизни все разделил, говорил, что оставил все детям, Ване и Феде, о старших не знаю. Он всем все оставил, как и его замечательный сын Андрей Краско, у которого было несколько браков, — рассказал друг покойного Юрий Марахонько изданию «Стархит».
Дачу в Грузино, которая соседствует с участком актера Михаила Боярского, артист давно подарил дочери Юлии, живущей в Варшаве.
О смерти Ивана Краско 9 августа сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков. Согласно информации СМИ, причиной кончины актера стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. Кроме того, незадолго до смерти артиста его перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни своей жизни Краско отказывался от пищи.