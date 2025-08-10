Стало известно, какое наследство оставил Иван Краско

Незадолго до смерти он оказался втянут в спор за этот дом. Артист даже нанимал адвоката и начинал составлять завещание, в котором предполагал разделить все, что у него есть, между детьми и своим директором Вячеславом Смородиновым. С последним он заключил договор ренты: помощь в обмен на право на имущество. Но бывшая жена Вяль настаивала, чтобы знаменитость переписал дом на нее и сыновей.