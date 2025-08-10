В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту

ТЮМЕНЬ, 10 авг — РИА Новости. Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской области, сообщила пресс-служба главка региона.
Финал чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту Югра приняла впервые. По данным портала госорганов округа, в нем участвовали 470 спортсменов из 19 регионов страны, включая 15 сильнейших сборных команд главных управлений МЧС РФ, а также 300 юных спортсменов, борющихся за титул лучших в первенстве.
«В чемпионате России команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры одержала уверенную победу, в десятый раз завоевав титул чемпионов страны. Их безупречное выступление на всех этапах, включая триумф в “боевом развертывании”, принесло им первое место… В первенстве России… лидировали представители Свердловской области, чья молодость, энергия и целеустремленность принесли им золотые медали», — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации пресс-службы, вторые и третьи места в чемпионате завоевали команды Свердловской и Московской областей, в первенстве — спортсмены из Татарстана и Московской области соответственно.
На церемонии закрытия соревнований помощник министра МЧС России Александр Коровин передал всем спортсменам, тренерам и организаторам слова благодарности от главы МЧС Александра Куренкова, подчеркнув важность и успешность прошедших соревнований. Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петр Кугуй отметил, что победа команды округа — «стимул для дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в нашем регионе и по всей России».
Соревнования проходили в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко и на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» со среды по пятницу. На церемонии открытия губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук акцентировал внимание на символичности проведения в округе финала по пожарно-спасательному спорту, уточнив, что они создают условия для роста как именитых спортсменов, так и молодого поколения, способствуя укреплению уверенности граждан в безопасности, «в том, что всегда рядом есть та служба, которая придет на помощь», приводятся его слова на портале госорганов Югры.