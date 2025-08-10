В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту

Соревнования проходили в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко и на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» со среды по пятницу. На церемонии открытия губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук акцентировал внимание на символичности проведения в округе финала по пожарно-спасательному спорту, уточнив, что они создают условия для роста как именитых спортсменов, так и молодого поколения, способствуя укреплению уверенности граждан в безопасности, «в том, что всегда рядом есть та служба, которая придет на помощь», приводятся его слова на портале госорганов Югры.