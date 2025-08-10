Иван Краско мечтал дожить до 100 лет

Отметить 100-летний юбилей мечтал народный артист Иван Краско, рассказал aif.ru его друг и ученик, актер Юрий Марахонько.
«Иван Иванович мечтал прожить долго. Я считаю, что, в принципе, он справился с этой целью. Последние три-четыре года могли бы быть совершенно другими, но, видимо, такая судьба. Я запомнил его только суперэнергичным, супервеселым человеком, у которого миллион пиджаков, миллион шарфов. Он все это умеет менять, сочетать. И. конечно же, его “морячки” под рубашкой, под свитером или под пиджаком, неважно, но всегда на нем “морячка”», — отметил он.
Народный артист России Иван Краско снялся в 275 проектах, более 50 лет актер посвятил театру им. Комиссаржевской. Краско отмечен наградой «Орден Почёта», также он становился лауреатом премии «Золотая Маска».
Иван Краско скончался на 95-м году жизни 9 августа.