Иван Краско мечтал дожить до 100 лет

«Иван Иванович мечтал прожить долго. Я считаю, что, в принципе, он справился с этой целью. Последние три-четыре года могли бы быть совершенно другими, но, видимо, такая судьба. Я запомнил его только суперэнергичным, супервеселым человеком, у которого миллион пиджаков, миллион шарфов. Он все это умеет менять, сочетать. И. конечно же, его “морячки” под рубашкой, под свитером или под пиджаком, неважно, но всегда на нем “морячка”», — отметил он.