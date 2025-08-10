Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 24 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 — плюс 24 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.