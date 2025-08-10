В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 24 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 13 градусов.