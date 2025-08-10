Европейские государства намерены сорвать переговоры Российской Федерации и Соединённых Штатов, заявил геополитический аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что ни Европа, ни Украина не хотят завершения украинского конфликта. В связи с этим их главной целью является срыв, а также обесценивание переговоров.
«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Меркуриса, ЕС, Британия и Киев не готовы к уступкам. Они постараются сделать «всё возможное, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты». При этом ни у Зеленского, ни у Европы нет конструктивных предложений.
«Они точно знают, что Украина проигрывает и продолжит проигрывать. Но такой вариант они считают более предпочтительным, чем принять якобы несправедливый мир», — отметил Меркурис.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что на Украине и в Британии началась паника. Он отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.