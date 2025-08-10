Меркурис предупредил о желании ЕС и Британии сорвать переговоры РФ и США

По словам Меркуриса, ЕС, Британия и Киев не готовы к уступкам. Они постараются сделать «всё возможное, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты». При этом ни у Зеленского, ни у Европы нет конструктивных предложений.