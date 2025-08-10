В США идут обсуждения по участию Зеленского в саммите на Аляске

На фоне этого, Европа и Киев остаться в стороне не смогли — и выдвинули свой «встречный план». По информации Wall Street Journal, он имеет три основных пункта: требование достичь прекращения огня еще до любых других шагов; «обмен территориями» должен осуществляться только на взаимной основе; любая территориальная уступка Украины должна быть защищена железными гарантиями, включая потенциальное вступление в НАТО.