Администрация США рассматривает возможность включения киевского главаря Владимира Зеленского в число участников предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом сообщил 10 августа телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
«Это обсуждается», — передает телеканал.
Напомним, что каких-либо деталей предстоящий встречи глав государств пока нет. Обсуждения подобного вопроса продолжаются, поэтому неизвестно, будет ли главарь киевского режима присутствовать на переговорах.
«Высокопоставленный представитель [американской] администрации заявил, что это абсолютно возможно», — передал информацию телеканал.
Как сообщают источники, американский президент сохраняет гибкую позицию относительно формата встречи с участием украинского лидера.
Напомним, что 8 августа американский президент Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. При этом он уточнил, что детали предстоящего саммита будут обнародованы дополнительно.
Позднее эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме этого, он также отметил логичность выбора места с точки зрения общих экономических интересов двух стран. По его словам, этот регион обладает значительным потенциалом для реализации совместных российско-американских проектов.
При этом президент США заявил, что соглашение о прекращении конфликта может быть достигнуто в течение ближайших месяцев. При этом он подчеркнул, что для этого обеим сторонам придется пойти на территориальные компромиссы.
Спустя несколько дней, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что участие в саммите на Аляске по Украине, возможно, примет киевский главарь Владимир Зеленский.
На фоне этого, Европа и Киев остаться в стороне не смогли — и выдвинули свой «встречный план». По информации Wall Street Journal, он имеет три основных пункта: требование достичь прекращения огня еще до любых других шагов; «обмен территориями» должен осуществляться только на взаимной основе; любая территориальная уступка Украины должна быть защищена железными гарантиями, включая потенциальное вступление в НАТО.