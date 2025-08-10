Новая жизнь Батарейной набережной: во Владивостоке появится новая точка притяжения

Во Владивостоке появится новая точка притяжения в районе Батарейной. Строители завершают последние штрихи масштабного проекта, который уже сейчас впечатляет горожан своим преображением. Специалисты забетонировали прогулочные дорожки, установили уютные лавочки для отдыха и создали оригинальный амфитеатр с потрясающим видом на море. Совсем скоро владивостокцы смогут в полной мере оценить все преимущества обновленной набережной, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Особое внимание при разработке проекта было уделено пожеланиям местных жителей. Создатели пространства постарались воплотить в жизнь те решения, которые уже успели полюбиться горожанам. В результате появился широкий променад, гармонично вписанный в городской ландшафт, продуманная система озеленения, создающая комфортную атмосферу для отдыха, и множество удобных мест для времяпрепровождения. Для любителей активного образа жизни оборудованы современные спортивные тренажеры.
«Мы на финишной прямой. Рад, что все получилось и с точки зрения сроков, и с точки зрения качества. У нас открылось, как мы и хотели, море, где будут шикарные закаты. На набережной будет возможно эти шикарные закаты встречать», — поделился глава города Константин Шестаков.
Владивосток получает еще одну точку на карте, где каждый сможет найти занятие по душе — от спокойных прогулок до активного отдыха на свежем воздухе.
