Новая жизнь Батарейной набережной: во Владивостоке появится новая точка притяжения

«Мы на финишной прямой. Рад, что все получилось и с точки зрения сроков, и с точки зрения качества. У нас открылось, как мы и хотели, море, где будут шикарные закаты. На набережной будет возможно эти шикарные закаты встречать», — поделился глава города Константин Шестаков.