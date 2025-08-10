Красноярский космонавт Кирилл Песков вернулся на Землю

Спасательное судно доставит экипаж с места приводнения. Медики сразу проведут первичное обследование: проверят давление, пульс, дыхание, сделают ЭКГ и при необходимости УЗИ. Далее в профилактории космонавты и астронавты пройдут расширенный осмотр у терапевтов, офтальмологов и неврологов, а также тест на восстановление кровообращения.