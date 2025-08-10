Красноярский космонавт Кирилл Песков вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым и тремя членами экипажа — астронавтами NASA Энн МакКлейн, Николь Айерс и астронавтом JAXA Такуей Ониси — совершил посадку в Калифорнии. Теперь команде предстоит пройти адаптацию к земным условиям. Об этом сообщил 9 августа канал t.me/roscosmos_gk.
Спасательное судно доставит экипаж с места приводнения. Медики сразу проведут первичное обследование: проверят давление, пульс, дыхание, сделают ЭКГ и при необходимости УЗИ. Далее в профилактории космонавты и астронавты пройдут расширенный осмотр у терапевтов, офтальмологов и неврологов, а также тест на восстановление кровообращения.
Реабилитация включит лечебную физкультуру, массаж, плавание и гимнастику в бассейне. После первичного восстановления в США Кирилл Песков отправится в Россию, где продолжит программу реабилитации.
