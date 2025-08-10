Предчувствовал смерть: друг Краско рассказал о последних днях артиста

В полдень 9 августа появилось известие о смерти советского и российского актера Ивана Краско. Первым о кончине 94-летнего артиста сообщил его друг и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
В беседе с aif.ru он рассказал, когда видел Краско в последний раз, почему предчувствовал его смерть и где похоронят артиста.
Шутил, несмотря на болезнь.
Состояние Краско то ухудшалось, то улучшалось в течение последних нескольких лет. Во время последней госпитализации — чуть больше недели назад — артист уже не мог ни с чем справляться самостоятельно.
«В последний раз я с ним встречался, когда помогал ему госпитализироваться. Это было неделю с небольшим назад. Тогда ему нужна была помощь, он сам уже не справлялся. Много раз за последние годы он оказывался в трудной жизненной ситуации. Проблем со здоровьем у него было немало», — сказал он.
По воспоминаниям Ржаненкова, народный артист всегда шутил, старался с юмором относиться ко всем проблемам.
«Он старался о смерти не думать, хотя понимал, знал, ощущал. Он всегда шутил, старался жить обычной человеческой жизнью. Я понимаю, что мысли у него такие были, но он мужественный человек и старался не показывать своих проблем», — добавил он.
Предчувствовал смерть.
Ржаненков признался, что и у него были мысли о скорой кончине Краско, особенно на фоне его переменчивого состояния.
«Скажу вам честно, у меня были предчувствия о его смерти. Было давно ощущение, что, к сожалению, может такое случиться. Поэтому хотелось как можно больше ему уделить внимания, найти время, чтобы пообщаться. И вот 1,5 недели назад эти ощущения подтвердились. Состояние у него было такое, что нужно было ему помогать», — отметил он.
Серьезные проблемы со здоровьем начались у актера несколько лет назад. В июле 2023 года сообщалось о его госпитализации на фоне неблагоприятных последствий инсульта и операции на сердце.
В начале 2025 года врачи заподозрили у Краско рак. Тогда его бывшая супруга Наталья Вяль рассказала, что у артиста нет аппетита и он часто жалуется на боли.
Похоронят рядом с сыном.
Прощание с артистом пройдет во вторник или среду — 12 или 13 августа, сообщил Ржаненков. Дата похорон точно еще не определена.
А место упокоения Краско выбрал еще при жизни — поселок Комарово под Санкт-Петербургом.
Иван Иванович хотел, чтобы его похоронили рядом с сыном Андреем, который скончался 4 июля 2006 года на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.
Ржаненков обратил внимание на то, что Краско умер за сутки до дня рождения покойного сына.
Ранее стало известно, что Краско перед смертью почти не видел, но по памяти читал «Медного всадника».