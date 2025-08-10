Леонтьев прилетит на «Новую волну» по личному приглашению Крутого

Валерий Леонтьев выступит 25 августа на «Новой волне» на концерте, посвященном ретро-песням, рассказал aif.ru его концертный директор Борис Чигирев.
«Он будет один день, 25 августа. Прилетит по личному приглашению Игоря Крутого. Выступит с ретро-песнями, но в новой аранжировке», — отметил он.
Чигирев отметил, что в прошлом году Леонтьев принимал участие в юбилейных вечерах Игоря Крутого в Москве.
В 2024 году артист заявил об уходе со сцены. При этом он уже много лет живет за пределами России, в Москву с 2022 года Леонтьев прилетал только на частные мероприятия.