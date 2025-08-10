Экономист предупредила о блокировке некоторых банковских переводов

Ранее случаи блокировки карт уже фиксировались, например, жительница ХМАО лишилась доступа к счету после перевода чуть более тысячи рублей продавцу овощей, поскольку операция показалась банку подозрительной. По словам экспертов, даже небольшие суммы и переводы между физическими лицами могут вызвать блокировку, если они не соответствуют обычной активности клиента или попадают под критерии подозрительных операций, установленные банком.