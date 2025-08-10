В Нижнеудинском районе началась уборочная кампания. Крестьянско-фермерское хозяйство приступило к сбору урожая зерновых культур. Благодаря подсушиванию ячменя с помощью химических препаратов, его можно сократить раньше сроков. При этом качество продукта не пострадает. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Нижнеудинского района.