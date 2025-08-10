В Нижнеудинском районе началась уборочная кампания. Крестьянско-фермерское хозяйство приступило к сбору урожая зерновых культур. Благодаря подсушиванию ячменя с помощью химических препаратов, его можно сократить раньше сроков. При этом качество продукта не пострадает. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Нижнеудинского района.
— На других полях начали собирать картофель, по словам генерального директора предприятия, которому принадлежит территория, урожай в этом году будет хороший, — уточнили в пресс-службе мэрии района.
Почти все сельскохозяйственные предприятия района в ближайшее время готовятся к выходу в поля для уборки гороха и ячменя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пропавшую женщину разыскивают в Зиминском районе, Она ушла в лес за грибами и не вернулась.