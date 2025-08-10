Европа призвала Трампа учесть их позицию на переговорах с Путиным: вот о чем просят чиновники

Такую позицию лидеры Европы озвучили во время встречи с представителями власти Украины и действующей американской администрацией в Великобритании. Они также настаивают и на том, чтобы никакое из предложенных на переговорах соглашение по мирному разрешению кризисной ситуации на Украине не согласовывалось в обход киевских властей и, конечно же, Европы.