Европа призвала Трампа учесть их позицию на переговорах с Путиным: вот о чем просят чиновники

В преддверии российско-американского саммита, который должен состояться в будущую пятницу, 15 августа, в штате Аляска, представители европейских стран вдруг призвали президента США Дональда Трампа учесть их позицию. Как сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники, еврочиновники, к примеру, хотят, чтобы была предусмотрена возможность вступления Украины в НАТО.
В материале NYT утверждается, что европейцы просят Трампа участь их позицию по мирному урегулированию украинского конфликта, среди которых Киеву должны быть предоставлены определенные гарантии безопасности и вступление в Североатлантический альянс, даже несмотря на то, что сейчас это «не представляется практичным».
Такую позицию лидеры Европы озвучили во время встречи с представителями власти Украины и действующей американской администрацией в Великобритании. Они также настаивают и на том, чтобы никакое из предложенных на переговорах соглашение по мирному разрешению кризисной ситуации на Украине не согласовывалось в обход киевских властей и, конечно же, Европы.
Представители Евросоюза также заявили американскому президенту, что хотят, чтобы до начала переговоров по территориальным вопросам был установлен режим прекращения огня. Напомним, что накануне Европа вдруг выдвинула свои условия переговоров по Украине с учетом территорий и даже согласовала соответствующую декларацию.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп первым анонсировал его встречу с главой РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа, в пятницу, на Аляске. Причем эти переговоры американский президент назвал «долгожданными». Чуть позже встречу лидеров двух государств подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, добавив при этом, что стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.
К слову, Владимир Путин станет первым политиком в истории среди российских лидеров, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава Российской Федерации не ступал на территорию этого штата. Отметим, что до этого Путин бывал в Нью-Йорке, а также штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн.