Ветераны МЧС устроили соревнования по рыбной ловле в Новосибирске

Соревнования завершились торжественным награждением победителей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске прошли соревнования по рыбной ловле поплавковой удочкой среди ветеранов пожарной охраны, приуроченные к 35-летию МЧС России. В течение четырёх часов участники демонстрировали своё мастерство в рыбной ловле.

По итогам соревнований наибольшее количество рыбы поймали Павел Ерохов, Евгений Косушкин и Михаил Синицкий. Самую крупную рыбу удалось выловить Анатолию Рудневу.

Соревнования завершились торжественным награждением победителей и вкусной ухой, приготовленной самими участниками. Рыбная ловля стала доброй традицией для ветеранов пожарной охраны, позволяющей им активно отдыхать на природе и вспоминать годы службы.