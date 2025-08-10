Ветераны МЧС устроили соревнования по рыбной ловле в Новосибирске

В Новосибирске прошли соревнования по рыбной ловле поплавковой удочкой среди ветеранов пожарной охраны, приуроченные к 35-летию МЧС России. В течение четырёх часов участники демонстрировали своё мастерство в рыбной ловле.
По итогам соревнований наибольшее количество рыбы поймали Павел Ерохов, Евгений Косушкин и Михаил Синицкий. Самую крупную рыбу удалось выловить Анатолию Рудневу.
Соревнования завершились торжественным награждением победителей и вкусной ухой, приготовленной самими участниками. Рыбная ловля стала доброй традицией для ветеранов пожарной охраны, позволяющей им активно отдыхать на природе и вспоминать годы службы.