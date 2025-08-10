Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателя обвинили в хищении денег с «Пушкинских карт»

Предприниматель обвиняется в незаконном списании средств с «Пушкинских карт» посредством организации фиктивной экскурсии по ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на документы следствия.

Предприниматель обвиняется в незаконном списании средств с «Пушкинских карт» посредством организации фиктивной экскурсии по ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на документы следствия.

Так, обвиняемые разместили заведомо недостоверную информацию о проведении культурного мероприятия «Экскурсия “Арт-ВДНХ”, организовав продажу билетов на данное мероприятие владельцам “Пушкинских карт”.

В материалах подчеркивается, что оператор программы перевел средства на счета обвиняемых. Следствие полагает, что этими действиями бизнесмен нанес ущерб Минкультуры России в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уже направлялись в суд для рассмотрения по существу, однако были возвращены в прокуратуру.

Читайте материал: Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные у Минобороны.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.