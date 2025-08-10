Предпринимателя обвинили в хищении денег с «Пушкинских карт»

Предприниматель обвиняется в незаконном списании средств с «Пушкинских карт» посредством организации фиктивной экскурсии по ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на документы следствия.
Так, обвиняемые разместили заведомо недостоверную информацию о проведении культурного мероприятия «Экскурсия “Арт-ВДНХ”, организовав продажу билетов на данное мероприятие владельцам “Пушкинских карт”.
В материалах подчеркивается, что оператор программы перевел средства на счета обвиняемых. Следствие полагает, что этими действиями бизнесмен нанес ущерб Минкультуры России в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уже направлялись в суд для рассмотрения по существу, однако были возвращены в прокуратуру.
