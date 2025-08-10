Ричмонд
В Британии предупредили о подставе от ЕС и Киева: вот что они могут сделать ради срыва саммита РФ и США

Аналитик Меркурис предупредил о желании Европы сорвать переговоры РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны и украинские власти не заинтересованы в мирном разрешении ситуации. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его оценке, главной задачей ЕС и Киева станет дискредитация или срыв предстоящих российско-американских переговоров.

«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — высказал предположение эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Европа и Киев могут оказать активное сопротивление мирному процессу, поскольку не готовы идти на компромиссы. Меркурис также прогнозирует, что все усилия могут быть направлены на срыв переговоров или минимизацию их итогов.

Ранее представители Евросоюза выступили за переговоры по конфликту на Украине по линии соприкосновения.

