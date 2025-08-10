В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию против решения Нетаньяху по Газе

Тысячи жителей Тель-Авива и других израильских городов вышли на акции протеста противрешения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа, написала газета Times of Israel.
Участники собраний потребовали от правительства заключить сделку с палестинским движением ХАМАС по заложникам и подписать соглашение о прекращении огня в анклаве. При этом родственники тех, кто находится в плену, предупредили об угрозе для узников.
«Семьи заложников призвали к всеобщей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких», — говорится в статье.
Журналисты утверждают, что прошедшие акции стали самыми крупными за последние месяцы. По данным газеты, в Тель-Авиве на улицы вышли не менее десяти тысяч человек.
Напомним, 6 августа стало известно, что между Биньямином Нетаньяху и главой израильского Генштаба Эялем Замиром произошла словесная перепалка из-за планов премьер-министра взять под контроль весь палестинский анклав. 8 августа портал Axios сообщил, что военно-политический совет Израиля одобрил решение Биньямина Нетаньяху о полной оккупации города Газа.