В Башкирии будет дождливо и тепло

По данным синоптиков, в воскресенье, 10 августа, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит +18,+23°.
В понедельник, 11 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер переменных направлений слабый. Столбики термометров ночью покажут +10,+15°, днем +17,+22°.
Во вторник, 12 августа, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +20,+25°.