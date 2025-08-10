В Омской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних

ДТП произошло в Большеуковском районе. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции «Большеуковское» ночью в 02:30. 17-летний водитель мопеда двигался по автодороге «Большие Уки — Знаменское» и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего подростка. Он доставлен в больницу с множественными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Омской области.