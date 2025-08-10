В Омской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних

ДТП произошло в Большеуковском районе. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции «Большеуковское» ночью в 02:30. 17-летний водитель мопеда двигался по автодороге «Большие Уки — Знаменское» и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего подростка. Он доставлен в больницу с множественными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Омской области.
По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда двигался по автодороге «Большие Уки — Знаменское», при развороте с правой обочины несовершеннолетний не предоставил преимущество в движении мотоциклу. В результате чего произошло серьезное ДТП. Водитель мотоцикла тоже оказался несовершеннолетним, мальчику 16 лет. Оба подростка не имели права управления транспортными средствами.
16-летний водитель мотоцикла получил множественные травмы, подросток доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается. 17-летний же водитель мопеда не пострадал.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия сотрудники Госавтоинспекции установят в ходе проверки.
Между тем сотрудники ГИБДД призывают родителей подростков усилить контроль за их досугом. А также следить за доступностью для них транспортных средств.
«Проводите с детьми разъяснительные беседы о правилах дорожного движения и недопустимости управления механическими транспортными средствами без водительского удостоверения!», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Если вы увидели за рулем транспортного средства несовершеннолетнего, то об этом необходимо незамедлительно сообщить в Госавтоинспекцию. Это позволит избежать трагедии.