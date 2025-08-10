Друг Ивана Краско указал на мистическое совпадение в его смерти

О мистическом совпадении в смерти народного артиста России Ивана Краско рассказал aif.ru его друг и ученик, актер Юрий Марахонько.
Он отметил, что Краско стал вторым старейшим актером театра Комиссаржевской, который ушел в августе незадолго до юбилея.
«Он очень много лет в театре Комиссаржевской проработал с Галиной Петровной Короткевич. И Галина Петровна тоже умерла в августе, только тогда ближе к концу месяца. Но она умерла на 100-м году жизни. Ей было 99, до 100 лет оставалось 13 дней. Иван Иванович тоже ушел в августе, ему оставалось около полутора месяцев до 95 лет», — отметил друг и ученик Краско.
На мистику в дате ухода Ивана Краско указали и поклонники. Они обратила внимание на то, что актер ушел накануне дня рождения старшего сына Андрея Краско, умершего 19 лет назад.
Иван Краско скончался 9 августа после длительной болезни. Он принял участие в съемках порядка 300 фильмов и сериалов. Более 50 лет актер посвятил театру им. Комиссаржевской.