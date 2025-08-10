Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области воздух прогреется до +27 градусов и пройдут дожди

В воскресенье, 10 августа, в Челябинской области ожидается тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +27 градусов. Такой прогноз дали в региональном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Pchela.News

В регионе будет переменная облачность. Температура днём составит от +22 до +27 градусов. Ветер будет юго-восточный, южный 2 — 7 м/с и порывами до 12 м/с. В ночь на понедельник температура опустится до +11…+16 градусов. Также пройдут кратковременные дожди, в горах местами сильные, возможны грозы.

В Челябинске сегодня будет переменная облачность, без осадков. Воздух днём прогреется от +23 до +25 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью 4 — 9 м/с. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, пройдут кратковременные дожди.