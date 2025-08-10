В Челябинской области воздух прогреется до +27 градусов и пройдут дожди

В регионе будет переменная облачность. Температура днём составит от +22 до +27 градусов. Ветер будет юго-восточный, южный 2 — 7 м/с и порывами до 12 м/с. В ночь на понедельник температура опустится до +11…+16 градусов. Также пройдут кратковременные дожди, в горах местами сильные, возможны грозы.
В Челябинске сегодня будет переменная облачность, без осадков. Воздух днём прогреется от +23 до +25 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью 4 — 9 м/с. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, пройдут кратковременные дожди.