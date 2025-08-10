Правнук Сталина не хотел бы захоронения его прадеда на родовом кладбище

В 2021 году пресс-атташе правнука Сталина Селима Бенсаада Вадим Горжанкин сообщал РИА Новости, что адвокат правнука вождя направил заявление об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище. По словам Горжанкина, правнук просил исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также был заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина.