Названы места Омской области под потенциальные ЧС

В воскресенье, 10 августа 2025 года, как пояснили в ведомстве, чрезвычайные ситуации, связанные с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, не прогнозируются. Прогноз возможных ЧС на 10 августа 2025 года обусловлен погодой с переменной облачностью, без существенных осадков, ночью местами туманом, температурой воздуха около нормы (средняя месячная температура воздуха +17…+18 °С).