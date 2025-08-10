Названы места Омской области под потенциальные ЧС

В ГУ МЧС по Омской области назвали участки, где могут случиться ДТП.
В воскресенье, 10 августа 2025 года, как пояснили в ведомстве, чрезвычайные ситуации, связанные с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, не прогнозируются. Прогноз возможных ЧС на 10 августа 2025 года обусловлен погодой с переменной облачностью, без существенных осадков, ночью местами туманом, температурой воздуха около нормы (средняя месячная температура воздуха +17…+18 °С).
Заявлено, что на территории Омской области 3-й класс пожарной опасности лесов прогнозируется в двух районах: Большереченском и Называевском; на остальной территории области ожидается 2-й класс пожарной опасности лесов.
В ведомстве отметили, что с учетом тумана, на территории Омской области сохраняется риск возникновения ДТП, нарушений в работе автомобильного транспорта не выше муниципального характера:
Сложный участок ФАД Р-402 Тюмень — Омск 578+900 — 579+700 км (Любинский район).Сложный участок ФАД А-320 Омск — Черлак 25+000 — 25+980 км (Омский район).Сложный участок ФАД Р-254 Южный обход г. Омска 818+000 — 818+200 км (Омский район).Сложный участок ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 822+000 — 822+200 км (Омский район).Сложный участок дороги регионального значения Омск — Русская Поляна 25+000 — 26+000 км (Омский район).Сложный участок областной трассы Сыропятское — Калачинск 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район).Сложный участок: Калачинский район (нерегулируемый железнодорожный переезд в районе мясокомбината «Калачинский» в г. Калачинске).