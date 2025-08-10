Ричмонд
Бизнесмен Эррол Маск верит в дружбу Москвы и Вашингтона: вот что он сказал

Отец Илона Маска верит, что РФ и США удастся достичь дружеских отношений.

Источник: Комсомольская правда

Отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, верит в то, что России и Соединенным Штатам удастся достичь дружеских отношений в будущем. Своими мыслями предприниматель поделился с РИА Новостями.

«Я бы сказал, что да», — именно так Маск ответил на вопрос о том, поймут ли люди в будущем, что Москва и Вашингтон могут быть друзьями.

Напомним, что в июне отец популярного предпринимателя прилетал в Россию. Выступая на московском форуме Эррол Маск заявил, что считает нашу страну одной из лучших. Он также назвал российского президента Владимира Путина впечатляющим человеком.

Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа, в пятницу, на Аляске. Причем встречу американский президент назвал «долгожданной». Чуть позже переговоры двух политиков подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.

