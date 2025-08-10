Ричмонд
WP: Штаты пока не приглашали Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

Соединенные Штаты пока не приглашали украинского президента Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа запланирована встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом написало издание Washington Post, ссылаясь на источник.

— Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности рассказал, что его до сих пор не пригласили, — сказано в статье.

Собеседник издания также сообщил, что на прошедшей в субботу, 9 августа, встрече в Британии c участием представителей Украины и вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса европейские союзники Киева продвигали идею, согласно которой возможные территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта должны проходить по принципу «дюйм за дюйм».

В Белом доме допустили приглашение Владимира Зеленского на Аляску, сообщил NBC News. Один из источников телеканала рассказал, что этот вариант обсуждается, но ясности пока нет.

По его словам, приезд главы Украины на Аляску «абсолютно» возможен.

