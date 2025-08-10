Reuters: Трамп открыт идее возможного саммита с РФ и Украиной

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп открыт инициативе проведения трёхстороннего саммита с участием Российской Федерации и Киева на Аляске, информирует Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США.
Пи этом он подчеркнул, что в настоящее время осуществляется подготовка к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
О том, что Трамп открыт для трёхстороннего саммита с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским также сообщил телеканал NBC News. Кроме того, по его данным, в Вашингтоне обсуждают возможность позвать Зеленского в американский штат Аляска.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
По информации американского издания The Washington Post, Зеленского не приглашали на саммит.