Пермь примет юбилейный турнир Ural FC 10

16 августа в пермском УДС «Молот» открывается десятый турнир Ural FC.

16 августа в пермском УДС «Молот» открывается десятый турнир Ural FC. В программе — 8 поединков в формате ММА и 5 — по правилам кикбоксинга.

Центральным событием турнира ММА станет бой между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым. Порадуют болельщиков и схватки Шаршавин — Магомедов, Подругин — Бутенко, Царев — Голуб.

В поединках кикбоксеров выступят 5 представителей команды Ural Kali Fighte: из Соликамска. Это четырехкратный победитель первенств России Алексей Чукманов, победитель первенств мира и Европы Кирилл Степаненко, чемпион мира (WAKO), обладатель Кубка мира (WAKO) Иван Зиновьев, победитель мирового Гран-При К-1 (WAKO) Артем Швецов и обладательница Кубка Мира (WAKO) Дарья Кувакина. Соликамские кикбоксеры с бойцами из России, Уругвая, Бразилии, Турции, Испании и Марокко.