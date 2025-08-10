Пермь примет юбилейный турнир Ural FC 10

В поединках кикбоксеров выступят 5 представителей команды Ural Kali Fighte: из Соликамска. Это четырехкратный победитель первенств России Алексей Чукманов, победитель первенств мира и Европы Кирилл Степаненко, чемпион мира (WAKO), обладатель Кубка мира (WAKO) Иван Зиновьев, победитель мирового Гран-При К-1 (WAKO) Артем Швецов и обладательница Кубка Мира (WAKO) Дарья Кувакина. Соликамские кикбоксеры с бойцами из России, Уругвая, Бразилии, Турции, Испании и Марокко.