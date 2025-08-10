Жители Башкирии смогут полюбоваться небесным треугольником

По данным уфимского городского планетария, на утреннем небе 20 августа в созвездии Близнецов встретятся, образуя треугольник, три самых ярких светила ночного неба: Венера, Юпитер и Луна. Искать их нужно на востоке за два часа до восхода Солнца.
Убывающая Луна, за три дня до новолуния, будет выглядеть как очень узкий серп, выпуклостью повернутый в сторону восходящего Солнца. Солнцем будет освещено 12% лунного диска. Справа от Луны и немного ниже будет виден Юпитер, он взойдет в два часа ночи. Венера, превосходя Юпитер в яркости, будет видна ближе к горизонту. Она появится над горизонтом в 02.45.
Также на востоке будут видны самые яркие звезды зимнего неба: Кастор и Поллукс из Близнецов, сияющая высоко в небе Капелла из Возничего, Бетельгейзе и Ригель из Ориона, Альдебаран из Тельца.
Светила будут видны на утреннем небе до тех пор, пока не растворятся в лучах восходящего Солнца.