Жители Башкирии смогут полюбоваться небесным треугольником

Убывающая Луна, за три дня до новолуния, будет выглядеть как очень узкий серп, выпуклостью повернутый в сторону восходящего Солнца. Солнцем будет освещено 12% лунного диска. Справа от Луны и немного ниже будет виден Юпитер, он взойдет в два часа ночи. Венера, превосходя Юпитер в яркости, будет видна ближе к горизонту. Она появится над горизонтом в 02.45.