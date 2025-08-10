Иран выступил против создания коридора через Армению: подробности

Тегеран не поддерживает американский проект создания транзитного коридора через Армению, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на слова советника верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
«Реализация этого проекта ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — рассказал он.
Кроме этого, советник уточнил, что трансформация региональной расстановки сил непосредственно затрагивает границы и безопасность Исламской Республики, что дает Тегерану полное право предпринимать любые меры для защиты своего суверенитета.
Советник верховного лидера Ирана также категорически отверг саму возможность аренды этой территории, заявив, что Зангезурский коридор является частью государственного суверенитета, а не просто участком земли, доступным для коммерческих сделок.
Велаяти также заключил, что усиление присутствия США в Зангезурском коридоре создаст угрозу распространения влияния НАТО на весь Южный Кавказ. Он сравнил этот процесс со «змеей», которая может расколоть традиционный союз Тегерана и Москвы. При этом Велаяти категорически заверил, что Иран не допустит реализации подобного сценария.
Накануне стало известно, что Иран планирует воспрепятствовать созданию международного транспортного коридора через Армению.
Тогда Велаяти подчеркнул, что Зангезурский коридор — известный как «мост Трампа» — заговорщический проект, поддерживаемым США, конечной целью которого является расчленение территории Армении. Кроме этого, Велаяти предупредил, что американский проект станет «могилой для наемников Трампа», пообещав, что Иран примет меры для предотвращения его реализации — совместно с Россией или в одиночку.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках нее была подписана мирная декларация между тремя странами.