Миграция времен года: ученый рассказал, что происходит с климатом в Москве

Ученые зафиксировали появление нового времени года, которое «мигрирует» между зимой, весной, летом и осенью. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта, доктора географических наук, профессора и заведующего кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александра Кислова, что происходит с климатом.
Исследования показывают, что из-за глобального потепления времена года в некоторых регионах длятся на несколько недель дольше, а похолодание наступает позже. Это влияет, например, на природные циклы: растения начинают цвести во внеурочное время, что нарушает экосистему.
Вполне вероятно, что осень в этом году будет украдена этим самым пятым сезоном. В последние годы осенняя прохлада частенько приходит только в середине ноября.
Впрочем, синоптики прогнозов на осень пока не строят. Зато уже заговорили о предстоящей зиме. В социальных сетях пишут, что суровых холодов в Москве не будет. Мол, 30-градусных морозов можно, в принципе, никогда не ждать. Причиной невнятных зим называют глобальное потепление, пишут, что предстоящий холодный сезон будет теплее нормы. При этом выпадет достаточно снега, но ожидается и большое количество оттепелей.
Климатолог Александр Кислов советует таким прогнозам не доверять, чтобы потом не разочаровываться.
— Каждый год говорят: мол, зима будет теплая, осень сухая, лето жаркое, — поясняет он. — Такие прогнозы действительно делают. Но с очень небольшой достоверностью. Годятся только прогнозы на 10 суток вперед. А вот пытаться узнать, что будет в следующем сезоне, в следующем году — все равно что подкидывать монетку и гадать, что выпадет — орел или решка.
По поводу теплых зим… Не надо думать, что каждая зима повторяет предыдущую. Глобальное потепление за пару секунд не превратит Москву в тропики. Такие огромные системы, как климат нашей планеты, не могут перестроиться за пару лет. Так что нежиться под пальмой в феврале мы не будем в любом случае.
— Предстоящая зима вполне может оказаться холодной. Если подует ветер с северо-востока, то будет погода не как в этом году, а как в прошлом. Вспомните: тогда были морозы ниже −30. И не одну минуту, а целую неделю, — подчеркивает Кислов.
И это касается не только холодного времени года. Далеко не каждое лето будет жарким и засушливым. Например, июль на этот раз выдался хоть и теплым, но дождливым.
— Существует простая закономерность, — объясняет эксперт. — Чем выше температура воздуха, тем больше в нем может содержаться водяного пара. Поэтому когда происходит потепление климата, увеличивается и влагосодержание воздушных масс. И если создаются условия для выпадения осадков, дожди могут выливаться вот такие, катастрофические.
В Москве в июле наблюдалось даже два опасных явления. Первое — ливни. Объемы выпавших осадков зашкаливали. А второе опасное явление заключалось в том, что дожди эти были еще и продолжительными. Такие подарки погоды, по словам ученого, будут происходить регулярно.
— Идет постепенная перестройка климата Центрального региона. Из-за этого чаще будут наблюдаться сильные осадки, грозы станут более мощными, возможно развитие торнадо. И все эти явления происходят в комплексе.
Очень жаркая погода в течение долгого времени — тоже опасное явление. Так называемые волны тепла будут приходить все чаще. В общем, вместо спокойной предсказуемой погоды москвичи получат истеричную, переменчивую, опасную.
Создается впечатление, что природа неспроста становится такой неспокойной. Быть может, мы перед ней провинились? Люди ее чувства не берегут. Вот она и мстит нам за жадность, злость, гордыню, за пренебрежение к окружающему миру. Может, просто устала терпеть наши бесконечные конфликты и ошибки.
— Лично я думаю, это выдумки. Мы изучаем климат, проводим палеореконструкции, которые показывают, каким он был тысячи, даже сотни тысяч лет назад. И мы знаем, что опасные явления, такие как потепления, похолодания, происходили всегда. Но тогда мстить еще было некому. Человечества, цивилизации не существовало, — поделился Александр Кислов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
— В Москве 30-градусные морозы действительно уже редкость. Но они еще будут в отдельные годы. Ведь Арктика вот она, не за горами. Но потепление идет быстрыми темпами. А ливни, грозы, потопы уже сейчас не редкость. Впереди их частота будет расти. Не следует забывать и о засухах, которые также участились.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москва переживает изменения климата — лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Из-за этого к 2050 году столичное лето может стать похожим на кубанское.
По ее словам, это новая реальность климата, которую вызывает глобальное потепление. Действительно ли столичное лето станет похожим на кубанское и какие у этого могут быть последствия, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.