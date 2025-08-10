Миграция времен года: ученый рассказал, что происходит с климатом в Москве

— Каждый год говорят: мол, зима будет теплая, осень сухая, лето жаркое, — поясняет он. — Такие прогнозы действительно делают. Но с очень небольшой достоверностью. Годятся только прогнозы на 10 суток вперед. А вот пытаться узнать, что будет в следующем сезоне, в следующем году — все равно что подкидывать монетку и гадать, что выпадет — орел или решка.