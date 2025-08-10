Наш дядя Ваня смотрит на нас: актеры рассказали об умершем Иване Краско

«Последний спектакль, в котором мы играли, “Костюмер”, он был для меня особенно близок. Иван Иванович играл моего отца, и у меня в жизни так сложилось, что я, когда не стала моего папы, закрывала покрывалом его лицо. И в спектакле, когда был муляж Ивана Ивановича на сцене, моя финальная сцена — это когда я закрываю ему лицо. Поэтому для меня это особенно лично и важно, и сквозь эти все 30 лет рядом… Но я знаю, что теперь дядя Ванечка вот там, на колосниках театра Комиссаржевской смотрит на нас, своих любимых, удивительных, талантливых артистов и молится за нас. А мы здесь на земле будем молиться об упокоении его души», — поделилась актриса.