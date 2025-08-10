Наш дядя Ваня смотрит на нас: актеры рассказали об умершем Иване Краско

9 августа стало известно о смерти народного артиста России Ивана Краско, который более 50 лет посвятил театру Комиссаржевской, принял участие в съемках 275 проектов. Каким он запомнился, друзья и близкие рассказали aif.ru.
Был как дедушка.
В последние годы рядом с Андреем Краско была личная помощница Дарья Пашкова. Как признавался сам актер, она стала его глазами: его зрение ухудшилось, он почти ничего не видел.
В беседе с aif.ru девушка призналась, что Иван Краско стал для нее очень близким человеком.
«Он был для меня как дедушка», — сказала она.
Театр был его допингом.
Иван Краско до последнего стремился выйти на сцену, к зрителям, поделился с aif.ru воспоминаниями об актере его знакомый, историк театра и кино Сергей Николаев.
«Я с ним встречался несколько раз в непринужденной обстановке в театре, когда еще был жив его руководитель В. А. Новиков. И встречи эти каждый раз были щемящими душу (т.к. лет ему и тогда было много). Главное, что его отличало от многих коллег, он умел радоваться за успех других, искренне, и по сути жить без театра не мог. До последних сил настаивал, чтобы его привозили в театр, чтобы выйти к зрителям. Это был его жизненный допинг», — рассказал он.
По словам Николаева, даже почти полная потеря зрения не мешала актеру снова и снова выходить на сцену.
«Уже почти не видя, на память он двигался по сцене и так проникновенно читал “Медного всадника! Мурашки каждый раз бегали. Это был последний спектакль с его участием “Я вернулся в мой город””, — добавил он.
Наш любимый дядя Ваня.
Бля своих коллег по театру им. Комиссаржевской народный артист России Иван Краско был любимым дядей Ваней, рассказала aif.ru заслуженная артистка России, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции Единая Россия, Анастасия Мельникова.
«Для нас, актеров театра, народный артист России Иван Иванович Краско был просто любимый дядя Ваня. У него я постоянно училась и смотрела, как нужно существовать на сцене», — отметила она.
По словам Мельниковой, самым особенным, личным для нее спектаклем, в котором она играла с Иваном Краско, стал «Костюмер».
«Последний спектакль, в котором мы играли, “Костюмер”, он был для меня особенно близок. Иван Иванович играл моего отца, и у меня в жизни так сложилось, что я, когда не стала моего папы, закрывала покрывалом его лицо. И в спектакле, когда был муляж Ивана Ивановича на сцене, моя финальная сцена — это когда я закрываю ему лицо. Поэтому для меня это особенно лично и важно, и сквозь эти все 30 лет рядом… Но я знаю, что теперь дядя Ванечка вот там, на колосниках театра Комиссаржевской смотрит на нас, своих любимых, удивительных, талантливых артистов и молится за нас. А мы здесь на земле будем молиться об упокоении его души», — поделилась актриса.
Подкосил ковид.
Как рассказал aif.ru его друг и ученик, актер Юрий Марахонько, Иван Краско начал «сдавать» после своего 90-летия. Особенно серьезно подкосил актера перенесенный в 2021 году ковид.
«В двадцатом году ему было девяносто лет, и мы собирались в красном уголке в театре, все его поздравляли. Но гостей, к сожалению, было немного, чествование в этот день отменили из-за ковида. Сам Иван Иванович в него не верил, но в итоге случилось то, что случилось. После ковида он очень-очень долго болел и угасал, уходил», — поделился он.
По словам Марахонько, основной проблемой Краско стало ухудшающееся зрение, а о больном сердце он не распространялся.
Также друг и ученик актера отметил, что тот сильно похудел в последние месяцы.
«Он действительно похудел, внешне это могло быть проявлением онкологии», — сказал Марахонько.
Заранее решил вопросы с наследством.
По словам Юрия Марахонько, Иван Краско еще при жизни решил вопросы по своему наследству.
«Он при жизни все разделил. Он говорил, что оставил все детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю. Он всем все оставил, точно так как и его замечательный сын Андрей Иванович Краско, у которого было там несколько браков, несколько женщин. Он просто все оставил и шел в новую жизнь», — отметил Марахонько.
Мистические совпадения в смерти Краско.
На совпадение, которое можно посчитать мистическим, указал в разговоре с aif.ru Юрий Марахонько.
Он отметил, что Краско стал вторым старейшим актером театра Комиссаржевской, который ушел в августе незадолго до юбилея.
«Он очень много лет в театре Комиссаржевской проработал с Галиной Петровной Короткевич. И Галина Петровна тоже умерла в августе, только тогда ближе к концу месяца. Но она умерла на 100-м году жизни. Ей было 99, до 100 лет оставалось 13 дней. Иван Иванович тоже ушел в августе, ему оставалось около полутора месяцев до 95 лет», — отметил друг и ученик Краско.
Также на мистику в дате ухода обратили внимание и поклонники Краско. В соцсетях они отметили, что актер ушел накануне дня рождения старшего сына Андрея Краско, умершего 19 лет назад.
Исполнил свою мечту.
По словам Юрия Марахонько, Иван Краско мечтал жить долго.
«Иван Иванович мечтал прожить долго. Я считаю, что, в принципе, он справился с этой целью. Последние три-четыре года могли бы быть совершенно другими, но, видимо, такая судьба. Я запомнил его только суперэнергичным, супервеселым человеком, у которого миллион пиджаков, миллион шарфов. Он все это умеет менять, сочетать. И. конечно же, его “морячки” под рубашкой, под свитером или под пиджаком, неважно, но всегда на нем “морячка”», — сказал он он.
Народный артист России Иван Краско он снялся в 275 проектах, более 50 лет актер посвятил театру им. Комиссаржевской. Краско отмечен наградой «Орден Почёта», также он становился лауреатом премии «Золотая Маска».
Как сообщил в беседе с aif.ru депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, Иван Краско ранее выразил пожелание, чтобы его похоронили рядом со старшим сыном Андреем Краско в Комарово под Санкт-Петербургом. По предварительной информации, прощание с актером намечено на 13 августа.