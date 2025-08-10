Ричмонд
В Омске сотрудники МЧС спасли тонущего 57-летнего мужчину

В холодной воде у омича судорогой свело ноги, он не мог двигаться.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло накануне в центре Омска, в районе речного вокзала. Омским спасателям поступило сообщение от очевидца о том, что недалеко от причала в воде находится мужчина, по всем признакам он тонет. На место оперативно прибыли пожарные-спасатели первой части, сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

По словам очевидца, мужчина находился недалеко от причала, на голос не реагировал, просьбы выйти из воды игнорировал. Тогда и стало понятно, что он тонет. За помощью неравнодушный омич обратился к спасателям. Они оперативно прибыли на место.

«Мужчина находился недалеко от причала — на отмели. Очевидец к тому времени уже зашел в воду и пытался его уговорить не идти дальше. Сначала мы хотели запросить катер с инспекторами ГИМС, но потом решили, что справимся своими силами. Сначала спустили лестницу-трехколенку у стенки причала, затем очевидец подтащил мужчину к лестнице, мы, в свою очередь, обвязали его спасательной петлей и подняли наверх. Выяснилось, что у пострадавшего от холодной воды судорогой сильно свело ноги», — рассказал начальник караула первой пожарно-спасательной части Илья Токарев.

Спасённым оказался 57-летний омич. Сейчас он находится в больнице, о его состоянии пока неизвестно. Вероятно, он сильно переохладился. Сколько мужчина провел в холодной воде, непонятно.

Как омич оказался в воде, при каких обстоятельствах — все обстоятельства произошедшего выяснят правоохранители.