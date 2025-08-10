В Омске сотрудники МЧС спасли тонущего 57-летнего мужчину

«Мужчина находился недалеко от причала — на отмели. Очевидец к тому времени уже зашел в воду и пытался его уговорить не идти дальше. Сначала мы хотели запросить катер с инспекторами ГИМС, но потом решили, что справимся своими силами. Сначала спустили лестницу-трехколенку у стенки причала, затем очевидец подтащил мужчину к лестнице, мы, в свою очередь, обвязали его спасательной петлей и подняли наверх. Выяснилось, что у пострадавшего от холодной воды судорогой сильно свело ноги», — рассказал начальник караула первой пожарно-спасательной части Илья Токарев.