В Госдуме сообщили, что штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз

Штрафы за шумные автомобили, нарушающие нормы в ночное время, могут увеличиться с 500 до пяти тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 10 августа, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
По словам парламентария, соответствующий документ дорабатывается ко второму чтению.
Документ предусматривает задержание автомобилей с модифицированными глушителями и фиксацию нарушений с помощью шумомеров, совмещенных с видеокамерами.
Регионам предоставят право повышать штрафы до 30 тысяч рублей. Контроль будет осуществляться с использованием сертифицированного комплекса «Эфир», измеряющего уровень шума.
— Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих «выхлопом», не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению, — заявил Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 километров в час. Тогда россияне смогут ездить по трассам со скоростью до 169 километров в час и не получать за это штрафы.