Радий Хабиров рассказал о том, как в республике развиваются креативные индустрии

Также в ходе заседания обсуждались проекты по обновлению городских пространств, такие как реновация исторического центра Стерлитамака и создание туристического кластера в Бирске. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве между вузами и муниципалитетами, а также вручены награды за вклад в развитие отрасли.