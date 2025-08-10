Радий Хабиров рассказал о том, как в республике развиваются креативные индустрии

9 августа в Стерлитамаке прошло выездное заседание республиканского Совета по развитию креативных индустрий под руководством главы Башкирии Радия Хабирова. Участниками заседания стали представители власти, бизнеса, творческих коллективов, а также общественные деятели.
Хабиров отметил, что за последнее время в регионе был принят закон о развитии креативных индустрий, созданы Дирекция и Клуб продюсеров, а также запущен «Час креативных индустрий» для поддержки инвесторов. 7 муниципалитетов, среди которых Уфа и Стерлитамак, стали пилотными территориями для отработки новых управленческих решений.
Особое внимание участники заседания уделили роли молодежи. Народная артистка России, директор Института креативных индустрий Анита Цой подчеркнула, что молодое поколение — «ключевой драйвер изменений в культурной и экономической среде».
— Креативная индустрия для молодого поколения — это не только профессия. Это пространство для личного роста и площадка, где ребята влияют на облик наших городов. В Башкирии есть успешные примеры работы молодежных команд, которые приносят реальную пользу территориям, — отметила Анита Цой.
Также в ходе заседания обсуждались проекты по обновлению городских пространств, такие как реновация исторического центра Стерлитамака и создание туристического кластера в Бирске. В завершение были подписаны соглашения о сотрудничестве между вузами и муниципалитетами, а также вручены награды за вклад в развитие отрасли.
