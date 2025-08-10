Внук Пугачевой оказался на грани развода с женой

По данным источников, после неудачи в карьере в США Пресняков вернулся в Европу и сейчас отдыхает на вилле в Испании вместе с отцом, мачехой и младшими братьями. Он публикует снимки с отдыха, но избегает комментариев о личной жизни. В то же время артист заявил о намерении создать собственный продакшн и надеется вернуть успех, а также, возможно, восстановить отношения с женой.