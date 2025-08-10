Внук Пугачевой оказался на грани развода с женой

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, оказался на грани развода с супругой Аленой Красновой. Жена артиста удалила все совместные фотографии из соцсетей и в настоящее время проводит время в Москве без мужа.
Несмотря на распространенные слухи, официальное подтверждение о разводе пока отсутствует.
По данным источников, после неудачи в карьере в США Пресняков вернулся в Европу и сейчас отдыхает на вилле в Испании вместе с отцом, мачехой и младшими братьями. Он публикует снимки с отдыха, но избегает комментариев о личной жизни. В то же время артист заявил о намерении создать собственный продакшн и надеется вернуть успех, а также, возможно, восстановить отношения с женой.
Ранее сообщалось, что бизнес-партнер уехавшего в США Никиты Преснякова подал иск в суд с требованием взыскать с внука Аллы Пугачевой и его жены Алены Красновой 2,3 млн рублей.